У Украины есть девять сценариев войны с Россией

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что на Украине рассматриваются девять сценариев в случае военной агрессии со стороны РФ.

Заявление прозвучало в телешоу канала "Украина 24", которое было посвящено теме прекращения конфликта в Донбассе и будущего российско-украинских отношений.

По словам Арестовича, военное командование Украины разработало девять сценариев, описывающих развитие ситуации на Донбассе.

"По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — сказал политик.

Власти Украины считают, что война с Россией продолжается с 2014 года, но конфликт может обостриться и обернуться полномасштабными военными действиями, отметил Арестович.

Он сообщил, что Киев намерен углубить сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В частности, Украина собирается производить военную технику вместе с США, а также строить научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам вместе с Турцией, добавил советник главы офиса Зеленского.

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