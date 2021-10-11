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В Госдуме оценили украинский способ "вернуть Крым за пять минут"

Политика

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал Pravda.Ru заявление советника главы президентского офиса Украины Алексея Арестовича о "деоккупации" Крыма и завершении войны в Донбассе пятиминутным решением российского лидера Владимира Путина.

В Госдуме оценили украинский способ "вернуть Крым за пять минут"

"Старается Алексей Арестович, пиарится где только можно, а на выходе — сомнительная слава в прессе и фактическое клеймо пустобрёха", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, подобные высказывания советника показывают людям, что от него необходимо "держаться подальше". 

"Сегодня Арестович уже набил руку на несуразных заявлениях по поводу России, и поэтому воспринимать его слова как чью-то позицию, кроме его личной, я просто не вижу смысла", — заключил Бальбек.

Ранее Арестович поделился способом "вернуть Крым" за пять минут.

"Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации", — заявил советник в эфире телеканала "Дом".

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Крым уверен: Донбасс будет в составе России
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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