Власти Москвы могут ввести краткосрочный локдаун из-за роста случаев COVID-19

Столичные власти обсуждают возможность введения новых ограничительных мер в Москве, если темпы роста заболеваемости COVID-19 продолжат расти. Речь идёт о временном закрытии общественных пространств с 30 октября по 7 ноября, сообщает Forbes.

Представитель ресторанного бизнеса, регулярно посещающий заседания мэрии Москвы, подчеркнул, что данные о готовящихся ограничениях содержатся в проекте указа о "Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники", подготовленном Сергеем Собяниным.

Согласно предложенной инициативе, если общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице с 21 по 28 октября будет выше, чем с 13 по 20 октября, то на ноябрьские праздники необходимо закрыть следующие организации:

пункты питания;

объекты розничной торговли;

салоны красоты;

фитнес-клубы;

развлекательные заведения;

детские игровые комнаты.

Также уточняется, что в эти места не смогут попасть даже вакцинированные граждане. Новые меры профилактики не коснутся деятельности служб доставки, аптек, продуктовых магазинов.

Напомним, 19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести режим нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября. По её мнению, это поможет улучшить обстановку по COVID-19.

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