Посол РФ в Британии Келин: "Северный поток-2" готов к использованию

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что газопровод "Северный поток-2" уже полностью готов к запуску, осталось лишь получить официальное разрешение от Германии.

Журналист BBC спросил Келина, продолжит ли российская сторона увеличивать поставки газа в Западную Европу, если Германия не сможет оперативно выдать разрешение на запуск проекта. Посол подчеркнул, что рост поставок газа в 2021 году через ГТС Украины сверх контрактов по транзиту составляет 10%. По его мнению, большего сделать нельзя, ведь оборудование давно не проходило модернизацию, поэтому использовать его опасно.

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", — подчеркнул Келин.

Также дипломат назвал чепухой заявление западных политиков о том, что РФ планирует использовать газопровод в качестве инструмента давления.

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