Посол РФ в Лондоне: Россия поможет Британии преодолеть газовый кризис

Власти России могут помочь Великобритании преодолеть энергетический кризис, связанный с подорожанием газа в Европе. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В интервью BBC дипломат подчеркнул, что Норвегия и другие поставщики практически полностью обеспечивают Британию голубым топливом. При этом доля компании "Газпром" сегодня не превышает 3%.

"Конечно, если будет возможность, мы придём на помощь, мы сделаем всё возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис", — отметил Келин.

Добавим, в последнее время на европейском энергетическом рынке происходит колебание стоимости газа. Ещё в августе бумаги торговались на уровне около 515 долларов за тысячу кубометров топлива.

Абсолютный рекорд был достигнут 6 октября. В этот день цены на газ поднялись до 1969 долларов, а затем начали постепенно снижаться.

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