"Недружественным актом" назвал перепись населения в Крыму МИД Украины

В украинском МИДе сочли недружественным шагом в отношении страны проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства", — говорится в сообщении министерства.

В МИД заявили, что проведение переписи в Крыму и Севастополе — это продолжение попыток легитимизации аннексии полуострова и распространения на его территорию действия законодательства РФ.

В сообщении министерства говорится, что эти действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и Киев оставляет за собой право на ответные меры.

Украинский МИД призвал международное сообщество осудить проведение переписи в Крыму и не использовать его результаты.

"Основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций", — отметили в министерстве.

Напомним, начавшаяся 15 октября Всероссийская перепись населения будет проводиться на большей части территории РФ до 14 ноября, а в отдалённых и труднодоступных территориях — до 20 декабря 2021 года.

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