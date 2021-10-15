Жители РФ стали отказываться от участия в переписи населения из-за COVID-19

Число отказов от участия в переписи населения в РФ выросло в 1,5 раза из-за ситуации с COVID-19 в стране.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса 1600 респондентов из разных регионов РФ, проведённого SuperJob 13-14 октября, о нежелании пускать к себе переписчиков заявил 31% участников исследования. В ходе аналогичного опроса, который прошёл в конце сентября, доля отказывающихся участвовать в переписи составила 19%.

Доля респондентов, согласных пообщаться с переписчиками у себя дома, уменьшилась с 16 до 11%, а тех, кто желает поучаствовать в переписи онлайн, — с 58 до 52%.

В переписи не хотят участвовать те, кто не прошёл вакцинацию

Среди респондентов, не планирующих участвовать в переписи, оказалось больше всего тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Их доля составила 44%.

В сообщении отмечается, что большинство респондентов, которые не захотели пускать домой переписчиков, объяснили своё решение подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

При этом участники опроса, не желающие участвовать в переписи на сайте Госуслуг, пояснили, что не видят в этом необходимости, так как "в ЗАГС есть вся необходимая информация о количестве населения".

Напомним, перепись населения в РФ в 2021 году проводят с 15 октября по 14 ноября. Ранее её планировалось провести в октябре 2020 года, но в связи с пандемией её переносили несколько раз.

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