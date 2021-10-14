Песков: власти РФ не планируют корректировать пенсионную реформу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют вносить изменения в пенсионную реформу, принятую в 2019 году.

Ранее с предложением о корректировке реформы выступила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова. По её словам, для некоторых категорий россиян необходимо ввести индексации выплат. Однако, как объяснила Журова, о возвращении к прежнему пенсионному возрасту речи не идёт.

Песков же сообщил, что вопрос о внесении каких-либо новых пунктов в пенсионную реформу пока не рассматривается, передаёт РИА Новости.

"Подобных обсуждений в Кремле не ведётся", — подчеркнул государственный деятель.

Пенсионная реформа предусматривает постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для мужчин. Изменения касаются большинства граждан России, однако незначительные послабления введены для коренных жителей Крайнего Севера, многодетных матерей, медработников, педагогов, артистов.

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