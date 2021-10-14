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Эксперт объяснил решение о "миграционной амнистии" для жителей Узбекистана

Политика

Узбекистан — важный партнер России, поэтому для 158 тысяч жителей страны разрешили въезд на территорию РФ. Об этом сообщил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин, комментируя Pravda.Ru решение российских властей о введении "миграционной амнистии" для граждан Узбекистана.

Эксперт объяснил решение о "миграционной амнистии" для жителей Узбекистана

По словам специалиста, предоставленную "амнистию" следует рассматривать с двух сторон.

"С одной стороны, Россия давно сотрудничает с Узбекистаном, это такой наш большой партнёр — нефтяной, газовый и так далее. Но вторая сторона заключается в том, что 158 тысяч граждан, для которых разрешили въезд в РФ, не сыграют особой роли в системе труда, ведь официально у нас их находится 6-7 миллионов, может быть, и больше", — сказал Поставнин.

Он добавил, что его отношение к нововведению, скорее всего, можно назвать положительным. Собеседник подчеркнул, что решение принималось на правительственном уровне. По его мнению, узбекская сторона обратилась с просьбой к РФ о предоставлении "миграционной амнистии", а власти России не отказали в помощи.

"В "миграционной амнистии" речь идёт, возможно, о тех людях, которые совершили незначительные административные нарушения, но уже имеют определённые специальности, адаптировались к нашим условиям, языку", –– уточнил эксперт.

Ранее на сайте посольства Узбекистана появилась информация о том, что 158 тысяч граждан страны смогут вернуться в РФ на заработки. При этом "амнистия" не распространяется на жителей, которые были депортированы на основании судов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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