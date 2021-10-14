В МИД РФ пообещали ответ на расширение санкций ЕС

Расширение Евросоюзом антироссийских санкций не останется без ответа со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без ответа", — цитирует дипломата "Интерфакс".

По словам Захаровой, Россия считает санкции Евросоюза нелегитимными.

Дипломат назвала включение в санкционный список представителей судебных органов РФ попыткой оказать давление на судебную власть страны.

"Ограничения коснулись и сотрудников судебных органов Российской Федерации, а это неприкрытая попытка оказать давление на судебную власть, которая независимо, непредвзято осуществляет свою деятельность", — заявила Захарова.

Напомним, 11 октября Совет Евросоюза решил расширить санкционные списки, внеся в них восьмерых граждан РФ "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В числе попавших под ограничительные меры ЕС оказались судья Верховного суда Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

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