Расширение Евросоюзом антироссийских санкций не останется без ответа со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без ответа", — цитирует дипломата "Интерфакс".
По словам Захаровой, Россия считает санкции Евросоюза нелегитимными.
Дипломат назвала включение в санкционный список представителей судебных органов РФ попыткой оказать давление на судебную власть страны.
"Ограничения коснулись и сотрудников судебных органов Российской Федерации, а это неприкрытая попытка оказать давление на судебную власть, которая независимо, непредвзято осуществляет свою деятельность", — заявила Захарова.
Напомним, 11 октября Совет Евросоюза решил расширить санкционные списки, внеся в них восьмерых граждан РФ "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
В числе попавших под ограничительные меры ЕС оказались судья Верховного суда Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.