ЕС внес восемь россиян в "черный список" за "подрыв суверенитета Украины"

Евросоюз расширил "черный список", добавив в него восемь судей и прокуроров, которые являются сотрудниками судебных органов Крыма и Севастополя. Этим людям запрещен въезд в страны Евросоюза. Их активы (если таковые есть) подлежат заморозке.

Причина санкций — "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Теперь санкционный список насчитывает 185 физических лиц и 48 организаций.

Месяцем ранее ЕС снова продлил на полгода — до 15 марта 2022 года — персональные санкции по Украине, которые действуют с 2014 года.

Также Брюссель ввел против России экономические санкции, которые будут действовать до 31 января 2022 года, за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя". Эти меры запрещают европейским компаниям вести бизнес в Крыму.

Ухудшение отношений между Россией и странами Запада произошло после государственного переворота на Украине, вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Евросоюз и США обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины.

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