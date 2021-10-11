Евросоюз расширил "черный список", добавив в него восемь судей и прокуроров, которые являются сотрудниками судебных органов Крыма и Севастополя. Этим людям запрещен въезд в страны Евросоюза. Их активы (если таковые есть) подлежат заморозке.
Причина санкций — "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Теперь санкционный список насчитывает 185 физических лиц и 48 организаций.
Месяцем ранее ЕС снова продлил на полгода — до 15 марта 2022 года — персональные санкции по Украине, которые действуют с 2014 года.
Также Брюссель ввел против России экономические санкции, которые будут действовать до 31 января 2022 года, за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя". Эти меры запрещают европейским компаниям вести бизнес в Крыму.
Ухудшение отношений между Россией и странами Запада произошло после государственного переворота на Украине, вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Евросоюз и США обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины.
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