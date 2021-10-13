Путин: страны ЕС перекладывают на других вину за цены на газ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе. Он отметил, что некоторые страны прикрывают свои ошибки.

Лидер страны выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Несмотря на холодную зиму в Европе многие государства решили не пополнять запасы "голубого топлива" перед новым сезоном, так как рассчитывали на спотовые поставки газа, что лишь способствовало росту цен, сказал Путин.

По его словам, газ подорожал из-за дефицита электроэнергии. Путин добавил, что некоторые страны "не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки".

Ранее польский аналитик в сфере энергетики Войцех Якубик заявил, что Брюссель может оштрафовать российский "Газпром" за колебание цен на газ.

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