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Эксперт назвал давлением на Россию запрет США на импорт российских патронов

Политика

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Pravda.Ru оценил, как решение Вашингтона о запрете импорта российских патронов может повлиять на экономику России и США.

Эксперт назвал давлением на Россию запрет США на импорт российских патронов

По мнению эксперта, новые санкции США в оборонной сфере являются попыткой экономического давления на Россию и ударом по американскому потребителю.

"Российское стрелковое оружие популярно. Оно достаточно эффективно. И это в первую очередь удар по американскому потребителю", — считает собеседник Pravda.Ru.

Российские производители могут лишиться крупнейшего рынка сбыта патронов, но это не нанесёт существенного удара по отечественному рынку вооружения, потому что для России главными импортёрами остаются страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, уточнил Сивков.

"Это неприятный момент, но не такой серьёзный, как могут рассчитывать американцы", — добавил специалист.

Ранее США анонсировали санкции в сфере "импорта определённого вида российского огнестрельного оружия" и боеприпасов из-за "применения Россией химического оружия".

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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