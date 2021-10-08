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В список СМИ-иноагентов Минюста вошли Bellingcat* и MNews*

Политика

Сотрудники Министерства юстиции восьмого октября пополнили список СМИ, которые выполняют функции иностранного агента.

В список СМИ-иноагентов Минюста вошли Bellingcat* и MNews*

В реестр вошли такие медиа, как:

  • Bellingcat*;
  • MNews*;
  • ООО "МЕМО"*;
  • Mason G. E. S. Anonymous Foundation*.

Весь перечень СМИ-иноагентов можно посмотреть на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Всего в реестр вошли 85 организаций. Среди них, например:

  • "Дождь"*;
  • "Медуза"*;
  • The Insider*;
  • "Первое антикоррупционное СМИ"*;
  • "Радио Свобода"*.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали список сведений, за передачу которых другим странам можно стать иностранным агентом. Эта информация не является государственной тайной, однако данные могут использовать против безопасности России. Список утвердил директор ФСБ Александр Бортников.

* Выполняют функции иностранных агентов на территории Российской Федерации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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