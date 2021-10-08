Кисида назвал условия мирного договора с Россией

Фумио Кисида заявил, что прежде чем подписывать мирный договор между Японией и Россией, необходимо решить "территориальный" вопрос.

По словам нового премьера, без обсуждения и решения вопроса Курил, Япония не будет обсуждать вопрос подписания документов.

"Без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора", — цитирует РИА Новости заявление Фумио Кисиды на сессии парламента.

Ранее представители японского МИД заявляли, что вопрос Курильских островов до сих пор остаётся самым обсуждаемым. И власти страны Восходящего солнца не намерены закрывать эту тему и продолжат переговоры с Россией.

Впрочем, о своих намерениях вернуть Курилы Японии Кисида заявлял ещё в ходе своей предвыборной кампании. Он высказался в отношении четырёх островов южной стороны архипелага. Тогда эксперты рассказали Pravda.Ru, что, вероятнее всего, никаких жёстких мер Кисида применять не будет и обещания по поводу Курил не более, чем политические лозунги.

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