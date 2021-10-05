Ранее новый японский премьер-министр Фумио Кисида пообещал забрать у России все Южные Курилы и выбрал данную стратегию как одну из приоритетных в ближайшее время. Однако директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов пояснил в интервью Pravda.Ru, что никаких жёстких мер новый премьер, вероятно, не предпримет, и обещания не более чем предвыборный "популизм".
По словам Маслова, выходить на предвыборную гонку под лозунгом "вернуть Курилы" стало уже традицией. Но, как правило, территориальные инициативы "сбрасывают обороты" после избрания.
"Это просто то, что называется "маст-хэв" для любого политического лидера Японии. Если не будет это упомянуто в политической программе, то никогда премьер не будет назначен, не будет выбран. Есть политические лозунги для внутреннего потребления. Это что типа вот-вот проблема будет решена. И, второе, для внешнего потребления, например, на переговорах с Россией, когда японцы пытаются как-то гибко подойти к этому вопросу", — пояснил Маслов.
По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ, сейчас нет даже почвы для переговоров, и для России вопрос территориальной принадлежности Курильских островов решён. Речь идёт не только о "заявленных" Кисидой Южных островах, но и обо всех островах архипелага.
По мнению Маслова, на деле Япония не станет даже поднимать вопрос курильских островов. В свою очередь Россия, никак не будет реагировать на громкие лозунги Кисиды.
"С этого начинали все премьеры. И Россия научилась переступать через конъюнктурные соображения, прекрасно понимая, что речь идёт для внутренней японской публики", — пояснил собеседник.
Маслов уверен, что никаких последствий резонные заявления Фумио Кисиды иметь не будут. Они никак не отразятся на дипломатических отношениях между Японией и российской стороной. Но здесь нужно понимать, что даже если новый премьер-министр пойдёт в политическое "наступление", Курилы всё равно ему никто не отдаст.
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