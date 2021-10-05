Партийный маст-хэв: обещания Кисиды забрать Курилы у РФ - лишь лозунг

Ранее новый японский премьер-министр Фумио Кисида пообещал забрать у России все Южные Курилы и выбрал данную стратегию как одну из приоритетных в ближайшее время. Однако директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов пояснил в интервью Pravda.Ru, что никаких жёстких мер новый премьер, вероятно, не предпримет, и обещания не более чем предвыборный "популизм".

Россия — Япония, территориальный спор, Курилы

Политический маст-хэв

По словам Маслова, выходить на предвыборную гонку под лозунгом "вернуть Курилы" стало уже традицией. Но, как правило, территориальные инициативы "сбрасывают обороты" после избрания.

"Это просто то, что называется "маст-хэв" для любого политического лидера Японии. Если не будет это упомянуто в политической программе, то никогда премьер не будет назначен, не будет выбран. Есть политические лозунги для внутреннего потребления. Это что типа вот-вот проблема будет решена. И, второе, для внешнего потребления, например, на переговорах с Россией, когда японцы пытаются как-то гибко подойти к этому вопросу", — пояснил Маслов.

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ, сейчас нет даже почвы для переговоров, и для России вопрос территориальной принадлежности Курильских островов решён. Речь идёт не только о "заявленных" Кисидой Южных островах, но и обо всех островах архипелага.

По мнению Маслова, на деле Япония не станет даже поднимать вопрос курильских островов. В свою очередь Россия, никак не будет реагировать на громкие лозунги Кисиды.

"С этого начинали все премьеры. И Россия научилась переступать через конъюнктурные соображения, прекрасно понимая, что речь идёт для внутренней японской публики", — пояснил собеседник.

Маслов уверен, что никаких последствий резонные заявления Фумио Кисиды иметь не будут. Они никак не отразятся на дипломатических отношениях между Японией и российской стороной. Но здесь нужно понимать, что даже если новый премьер-министр пойдёт в политическое "наступление", Курилы всё равно ему никто не отдаст.

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