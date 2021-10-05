EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анастасия Волочкова съехалась с мужчиной своей мечты
Диетолог назвала главную ошибку, из-за которой возвращается лишний вес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
ФАС назвала регионы, где чиновники "накинули сверху" на мусорный тариф
Грузинские сторонники Саакашвили: ФСБ России заказала убийство Мишико
Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребёнка за рубеж изменили в РФ
"Юра не террорист": рэпер Оксимирон вступился за Хованского
В РАН заявили, что "дельта" может поставить точку в мутациях коронавируса
Европейский политолог: в битве за СП-2 Россия победила евроскептиков

Партийный маст-хэв: обещания Кисиды забрать Курилы у РФ - лишь лозунг

Политика

Ранее новый японский премьер-министр Фумио Кисида пообещал забрать у России все Южные Курилы и выбрал данную стратегию как одну из приоритетных в ближайшее время. Однако директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов пояснил в интервью Pravda.Ru, что никаких жёстких мер новый премьер, вероятно, не предпримет, и обещания не более чем предвыборный "популизм".

Россия - Япония, территориальный спор, Курилы
Россия — Япония, территориальный спор, Курилы

Политический маст-хэв

По словам Маслова, выходить на предвыборную гонку под лозунгом "вернуть Курилы" стало уже традицией. Но, как правило, территориальные инициативы "сбрасывают обороты" после избрания.

"Это просто то, что называется "маст-хэв" для любого политического лидера Японии. Если не будет это упомянуто в политической программе, то никогда премьер не будет назначен, не будет выбран. Есть политические лозунги для внутреннего потребления. Это что типа вот-вот проблема будет решена. И, второе, для внешнего потребления, например, на переговорах с Россией, когда японцы пытаются как-то гибко подойти к этому вопросу", — пояснил Маслов.

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ, сейчас нет даже почвы для переговоров, и для России вопрос территориальной принадлежности Курильских островов решён. Речь идёт не только о "заявленных" Кисидой Южных островах, но и обо всех островах архипелага.

По мнению Маслова, на деле Япония не станет даже поднимать вопрос курильских островов. В свою очередь Россия, никак не будет реагировать на громкие лозунги Кисиды.

"С этого начинали все премьеры. И Россия научилась переступать через конъюнктурные соображения, прекрасно понимая, что речь идёт для внутренней японской публики", — пояснил собеседник.

Маслов уверен, что никаких последствий резонные заявления Фумио Кисиды иметь не будут. Они никак не отразятся на дипломатических отношениях между Японией и российской стороной. Но здесь нужно понимать, что даже если новый премьер-министр пойдёт в политическое "наступление", Курилы всё равно ему никто не отдаст.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия не отдаст Курилы Японии из-за её альянса с США
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
The Washingtonpost: НАТО выслал российских дипломатов из-за резкости Лаврова
"Несут полный бред": поляки раскритиковали заявление ЕС о миграционном кризисе
Вход по QR-коду: правила посещения COVID-free зон разъяснили на Урале
Анастасия Волочкова съехалась с мужчиной своей мечты
Диетолог назвала главную ошибку, из-за которой возвращается лишний вес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
ФАС назвала регионы, где чиновники "накинули сверху" на мусорный тариф
Грузинские сторонники Саакашвили: ФСБ России заказала убийство Мишико
Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребёнка за рубеж изменили в РФ
"Юра не террорист": рэпер Оксимирон вступился за Хованского
Популярное
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Новости Европы
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников