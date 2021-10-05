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"Краеугольный камень мира" определили на приговорах Байден и Кисида

Политика

Американский лидер Джо Байден и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида провели первые телефонные переговоры после назначения нового правительства страны Восходящего солнца.

"Краеугольный камень мира" определили на приговорах Байден и Кисида

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, лидеры обсудили острополитические вопросы по нескольким направлениям:

  • борьба с пандемией коронавируса,
  • укрепление связей между США и Японией,
  • ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе.

Последнему пункту лидеры уделили особое внимание. Назвав стабилизацию конфликта приоритетным курсом.

"Лидеры подтвердили силу американо-японского альянса, который является краеугольным камнем мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире", — говорится на сайте Белого дома.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что члены японского правительства освободили свои кресла в минувший понедельник. Большинством голосов представителей партий на пост нового, сотого, премьер-министра был избран Фумио Кисида от правящей Либерально-демократической партии Японии.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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