Украинский депутат умер возле такси, полиция расследует умышленное убийство

О смерти депутата Антона Полякова сообщил экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. По его словам, Полякову стало плохо в такси, врачи не успели реанимировать 34-летнего депутата, и он скончался в центре Киева.

"Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным", — написал экс-спикер в своём Telegram-канале.

По факту смерти украинские следователи возбудили дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

"Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти депутата", — передаёт ТАСС сообщение полиции.

Что случилось с Поляковым, станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

Для справки

Антон Поляков стал депутатом Рады два года назад от партии "Слуга народа". Но через некоторое время его "попросили" освободить кресло и он перешёл в группу депутатов "За будущее".

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