Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится

В последнее время польские политики, кажется, нашли альтернативу своей русофобии. Теперь у них новый объект для "слива негатива". Это Белоруссия.

На днях экс-замминистра национальной обороны Ромуальд Шереметьев потребовал от правительства страны — ни много ни мало — "назвать Белоруссию агрессором" и объявить Минску войну.

Что сейчас происходит в отношениях двух стран, что вызвало такую агрессивную риторику? — в беседе с Pravda.Ru рассказал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Дело в том, что поляки являются той страной, которая в своё время претендовала на белорусские земли и претендовала на то, чтобы определять там образ жизни. Это если смотреть в историю. Видимо, вот эта часть генетической памяти сохранилась у польских политиков.

Сейчас Белоруссия и белорусское политическое руководство проводит самостоятельную линию и не поддаётся тому давлению, которое оказывают на страну США и Евросоюз — через страны-члены, которые граничат с ней: Литва, Латвия и Польша. И объективно ни у одной из этих стран не получается добиваться какого-то успеха в давлении.

Заявление польского замминистра свидетельствует о том, что он расписывается в бессилии своего правительства "прогнуть" Белоруссию. Не можем заставить плясать под нашу дудку — давайте объявим агрессором. Но это всего лишь слова. Никто, конечно, силу в отношении этой страны применять не будет. Не решится.

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