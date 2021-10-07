EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-советник Трампа: он всегда мечтал стать таким, как Путин
США недовольны: рейтинг Байдена рухнул
В Японии полиция ищет полсотни опасных страусов эму, сбежавших с фермы
Эрдоган провозгласил конец "гегемонии Запада"
"Можно отравиться": Мясников назвал опасную ошибку в приготовлении картофеля
Опасные ошибки при лечении ОРВИ у детей назвал педиатр Гоголев
Экс-депутат Рады: Украина может не дожить до 2050 года
Германия увеличивает пенсии всем выжившим жертвам Холокоста
Закон об украинских олигархах расколет Незалежную, заявил политолог Бортник

Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится

Политика

В последнее время польские политики, кажется, нашли альтернативу своей русофобии. Теперь у них новый объект для "слива негатива". Это Белоруссия.

Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится

На днях экс-замминистра национальной обороны Ромуальд Шереметьев потребовал от правительства страны — ни много ни мало — "назвать Белоруссию агрессором" и объявить Минску войну.

Что сейчас происходит в отношениях двух стран, что вызвало такую агрессивную риторику? — в беседе с Pravda.Ru рассказал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Дело в том, что поляки являются той страной, которая в своё время претендовала на белорусские земли и претендовала на то, чтобы определять там образ жизни. Это если смотреть в историю. Видимо, вот эта часть генетической памяти сохранилась у польских политиков.

Сейчас Белоруссия и белорусское политическое руководство проводит самостоятельную линию и не поддаётся тому давлению, которое оказывают на страну США и Евросоюз — через страны-члены, которые граничат с ней: Литва, Латвия и Польша. И объективно ни у одной из этих стран не получается добиваться какого-то успеха в давлении.

Заявление польского замминистра свидетельствует о том, что он расписывается в бессилии своего правительства "прогнуть" Белоруссию. Не можем заставить плясать под нашу дудку — давайте объявим агрессором. Но это всего лишь слова. Никто, конечно, силу в отношении этой страны применять не будет. Не решится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Оленченко: "Исламское государство" вышло на европейский уровень
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Талибан* продаёт дома экс-чиновников, чтобы отдать долги
Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет
Экс-советник Трампа: он всегда мечтал стать таким, как Путин
США недовольны: рейтинг Байдена рухнул
В Японии полиция ищет полсотни опасных страусов эму, сбежавших с фермы
Эрдоган провозгласил конец "гегемонии Запада"
"Можно отравиться": Мясников назвал опасную ошибку в приготовлении картофеля
Популярное
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Новости Европы
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников