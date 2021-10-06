Террористы базируются не в Афганистане, а в Европе - эксперт

По мнению профессора антропологии и социологии Женевского центра гуманитарных исследований Алессандро Монсутти, "перебежки" террористов в страны Европы исключены. Проблема заключается в том, что базируются радикальные движения не в Афганистане, а на Западе, считает эксперт.

"Не Афганистан и не афганское общество создают террористов, а Запад", - пояснил социолог в беседе с "Лентой.ру".

По словам Монсутти, у радикального движения в распоряжении немалые ресурсы. В том числе нужные паспорта и валюты стран, в которые они едут. И "путь беженцев" им неудобен. В частности, всех, кто стремится покинуть Афганистан из-за режима, тщательно проверяют ещё на этапе временного размещения в ближних странах.

Ранее Pravda.Ru писала об обеспокоенности экспертов ситуацией в Кабуле. По их мнению, события на афганской территории разворошили "осиное гнездо" экстремизма. Переворот и захват власти радикалами, стал угрозой не только мирному населению Афганистана, но и другим странам.

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