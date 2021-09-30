Не стоит спешить с предсказаниями: востоковед оценил последствия кризиса в Афганистане

Государственный переворот и политический кризис в Афганистане поставил новые вызовы и угрозы системе безопасности в региональном и глобальном формате.

Особое внимание приобрели вопросы национальной безопасности для соседних государств в контексте пограничного контроля, потока беженцев, потенциального усиления и распространения новых и уже известных форм радикального экстремистского влияния, а также возможного проникновения или агрессии со стороны режима талибов* (*террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) на территорию Центральной Азии.

Об этом мы поговорили с известным советским и российским востоковедом, доктором исторических наук, профессором, в прошлом сотрудником Посольства СССР в Демократической Республике Афганистан и директором Советского культурного центра при Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежным странами, ветераном боевых действий Владимиром Пластуном.

События в Афганистане разворошили "осиное гнездо" экстремизма

— Владимир Никитович, как отразился государственный переворот в Афганистане на регионе Центральной Азии, какие последствия Вы видите сейчас и, возможно, в будущем?

— События в Афганистане, несомненно, служат катализатором распространения религиозного экстремизма в Центральной Азии. Это касается не только Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, но и России. Исламистская идеология, помимо "спящих ячеек" в странах региона, переносится афганскими беженцами.

Засуетилась Турция со своей идеей пантюркизма. Напомню, что турки-османы пришли в Переднюю Азию из Средней Азии. Из пяти постсоветских независимых государств Центральной Азии только Таджикистан не входит в это число. Весьма сомнительно, что эти страны встретят предложение Турции об интеграции бурными аплодисментами. Обратите внимание на то, что, например, Туркменистан не входит в состав полноправных членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Другие же сотрудничают только по дипломатическим каналам.

Самая протяжённая граница с Афганистаном у Таджикистана, и афганские таджики составляют самый внушительный процент населения после пуштунов. И самый большой процент беженцев в Таджикистан. Душанбе отказался признавать правительство "Талибана".

Не думаю, что талибы ринутся преследовать лидеров панджшерского сопротивления в Таджикистан, куда они, по слухам, бежали. Талибы не намерены совершать какие-либо акты агрессии против Душанбе. А если такое и случится, то участвовать в них будут члены экстремистских группировок, примкнувших в своё время к ИГИЛ* (*ИГ, ДАИШ; организация признана террористической и запрещена в РФ). С ними, возможно, будет сотрудничать часть таджикской оппозиции, которая ещё в 1990-х годах ушла в Афганистан ("Ансарулла").

Что касается Панджшера, то силы сопротивления пытаются выйти к границам Таджикистана. По сообщениям иранских и афганских СМИ, продолжаются бои между ними и отрядами талибов (или тех, кто примкнул к ДТ) в Бадахшан, близ Ишкашима. Но ситуация неопределённая, сведения отрывочны и ненадёжны.

Туркменистан начал как-то реагировать. Его руководство начало понимать угрозу, так как у этого государства богатейшие газовые месторождения, около 10% от мировых запасов. Проходит информация о том, что из-за этого можно ожидать "агрессии в адрес Туркменистана… в случае эскалации напряжённости в отношениях РФ, США и КНР" и тогда, мол, гарантом безопасности для Туркменистана может выступить Турция. Но не стоит спешить с такими предсказаниями.

Кризис в Афганистане — не только политический, но и гуманитарный

— Как в целом центральноазиатские республики отреагировали на этот госпереворот, какие действия предприняли? Возможно, выдвигали заявления и так далее.

— На открытии юбилейного саммита ШОС президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о том, что "особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где наряду с политическим налицо крупнейший в новейшей истории гуманитарный кризис. Последнее решение по составу правительства Афганистана ясно указывает на то, что движение "Талибан", игнорируя этническое многообразие Афганистана, идёт по пути формирования правительства с доминированием одного этноса".

И далее: "Таджикистан считает необходимым принятие конкретных мер в отношении угроз, исходящих из Афганистана, в том числе за счет Антитеррористического центра ШОС".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов ШОС предложил организовать в Алма-Ате гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев призвал разморозить госактивы Афганистана в зарубежных банках. Учитывая сложившуюся ситуацию, Шавкат Мирзиёев считает необходимым выработать согласованные подходы относительно ситуации и развития диалога с новыми властями Афганистана. Он предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан" с привлечением государств-наблюдателей и партнёров по диалогу на регулярной основе.

— Кто из республик ЦА сотрудничает с талибами?​ Если вспомнить талибское управление Афганистаном в 90-х годах и начале 2000-х, с кем из центральноазиатских государств, а также может быть из Закавказья, этот режим сотрудничал? Возможно, кто-то был и остаётся​ лоялен талибам в регионе?​

— В названный период ни одна из стран ЦА легально с талибами не сотрудничала.

— Как Россия здесь может поспособствовать безопасности в регионе ЦА в связи с событиями в Афганистане?​

— Через сотрудничество в рамках ОДКБ и ШОС.

— Какова позиция Ирана в данном вопросе, и как Вы её прокомментируете?

— 17 сентября поступило сообщение о том, что участники саммита ШОС в Душанбе приняли Иран в качестве полноправного члена. Президент РФ Владимир Путин сказал:

"Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приёма Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества".

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что в Душанбе продолжаются "рабочие встречи" президента ИРИ Раиси с главами стран-участниц ШОС. Состоялось заседание глав стран-участниц ШОС, ОДКБ и Ирана по Афганистану, на котором было подчёркнуто, что стабильность и развитие Афганистана определяются формированием "инклюзивного правительства, участием в нём всех этнических групп и отсутствием иностранного вмешательства". Таким образом, Тегеран разделяет позицию стран-участников ШОС о создании в Афганистане такого руководства, которое представляет все этнические общества, а не только пуштунов.

Иран неоднократно сетовал на то, что его не принимают в полноправные члены ШОС. Мечта сбылась и здесь немаловажное значение имеет сотрудничество Тегерана и Пекина, который зависит от поставок нефти из Ирана. Ирану, находящемуся под кабальными санкциями США и Запада, дали спасательный круг, давая возможность широкого сотрудничества с азиатскими странами. Совершается взаимовыгодный геополитический поворот на Восток, о котором уже давно шла речь.

За словом должно следовать дело

Частично ответ на этот вопрос содержится в выступлении главы МИД КНР Ван И на саммите в Душанбе. Он предложил рассмотреть план сотрудничества по Афганистану с РФ, Ираном и Пакистаном.

Нужно, сказал он, оказывать давление на США, чтобы они взяли на себя ответственность за восстановление Афганистана. Конкретно предложения заключались в следующем:

На основе уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности способствовать формированию инклюзивной политической структуры, реализации умеренной внутренней и внешней политики, проводить политику добрососедства и дружбы, уважать основные права этнических меньшинств, женщин и детей; Предотвращать риски в области безопасности: отмежеваться от террористов; Содействовать оказанию помощи Афганистану, почти половина населения которого живет за чертой бедности; Последовательно развивать возможности самостоятельного и устойчивого развития, интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество.

Все предложения вполне разумные, доброжелательные и сочувственные. Все готовы оказать помощь. Вместе с тем, все ожидают конкретных действий от пришедших к власти талибов. Именно действий, а не голословных заявлений, которые только озвучиваются от имени отдельных членов объявленного, но постоянно меняющегося состава правительства.

— Благодарим за интервью.

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