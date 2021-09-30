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Что будет при талибах* с афганским - пока ещё мирным - атомом?

Мир

Новое правительство Афганистана получило в управление не только целую страну, но и, вместе с ней, и широкий круг полномочий. В частности, организацию работы 10 лет назад созданного агентства по мирному атому.

Что будет при талибах* с афганским - пока ещё мирным - атомом?

С назначением нового начальника атомной станции Талибан*, похоже, готов продвигаться вперед в этой области, сообщает издание NewsWeek, задавая резонный вопрос: может ли Исламский эмират стремиться к милитаризации ядерной энергии для разработки оружия массового уничтожения?

Официальных заявлений на этот счёт талибы пока не сделали, но, не исключено, что "думают в этом направлении".

"До сих пор не было принято никакого решения о разработке ядерного оружия", — сказал представитель талибов в интервью Newsweek на условиях анонимности.

По данным издания, ряд наблюдателей на прошлой неделе обратили внимание на то, что в списке официальных должностей временного правительства талибов, опубликованном Верховным лидером талибов Хибатуллой Ахундзаде и распространенном представителями группы, "инженер Наджибулла" обозначен "Главой атомной энергетики".

Из 17 имен в этом списке и десятков других, объявленных с момента формирования действующего правительства талибов в начале этого месяца, Наджибулла отличается тем, что упоминается только по фамилии, что заставляет гадать: кто этот человек и почему талибы его "засекречивают".

МАГАТЭ взяло паузу

Здание МАГАТЭ
Здание МАГАТЭ

В ответ на запрос Newsweek Международное агентство по атомной энергии заявило, что следит за ситуацией.

"Мы в курсе. Но пока не можем давать оценку того, как это может повлиять на наши отношения с Афганистаном, — сказал пресс-секретарь МАГАТЭ Фредрик Даль (цитата Newsweek). — В соответствии со стандартной практикой, связанной с решениями и назначениями государств-членов, у нас нет комментариев".

Напомним, Афганистан был одним из основателей МАГАТЭ в 1957 году и сотрудничал с международной организацией более двух десятилетий.

В 2011 году была создана Высшая комиссия по атомной энергии Афганистана для изучения ядерных технологий в интересах гражданского общества.

Однако, когда движение "Талибан*" начало возрождаться по всей стране, Агентство по ядерной энергии Афганистана неоднократно высказывало опасения, что нестабильность может поставить под угрозу его работу.

В обращении к МАГАТЭ в феврале прошлого года, тогдашний посол Афганистана в Австрии Ходжеста Фана Эбрахимхель предупредил, что

"нынешняя ситуация в области безопасности в Афганистане такова, что некоторые районы страны контролируются повстанческими группами, а национальные и международные террористические группы действуют по всей стране, в результате этого у нас есть серьезная озабоченность по поводу незаконной транспортировки ядерных материалов через Афганистан этими группами".

Хотя новое правительство, возглавляемое талибами*, остается непризнанным ни одной страной, оно пообещало сотрудничать с международным сообществом. Это включает в себя обязательства по сдерживанию распространения транснациональных групп боевиков, борьбе с изменением климата и развитию торговли.

*террористическая организация,запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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