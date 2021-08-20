"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN

По оценкам финансовых аналитиков, доход, получаемый ежегодно группировкой "Талибан"*, может составлять $300 млн — $1,6 млрд.

Для сравнения, бюджет Афганистана в прошлом году составил $5,5 млрд.

Откуда деньги?

Как выяснили журналисты CGTN, деньги боевикам "Талибана"*, помимо пожертвований и "дани в общак", приносят:

наркотики — группировка является, к примеру, монополистом по поставкам опиума (ей принадлежит около 80% трафика);

добыча полезных ископаемых — в 2020 году выручка была порядка $464 млн;

вымогательство: мзда с водителей на дорогах, контролируемых боевиками, "налоги" с владельцев магазинов и фермеров, работающих на их территории, ввозные пошлины на товары — от $160 млн в год.

Главные статьи расходов группировки:

оружие, организация и проведение обучения боевиков, "зарплаты" инструкторов.

* запрещенная в РФ организация

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