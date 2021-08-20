По оценкам финансовых аналитиков, доход, получаемый ежегодно группировкой "Талибан"*, может составлять $300 млн — $1,6 млрд.
Для сравнения, бюджет Афганистана в прошлом году составил $5,5 млрд.
Как выяснили журналисты CGTN, деньги боевикам "Талибана"*, помимо пожертвований и "дани в общак", приносят:
Главные статьи расходов группировки:
* запрещенная в РФ организация
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.