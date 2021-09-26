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Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана

Политика

Член правительства талибов Абдул Гани Барадар обвиняет таджикскую сторону в неправомерном вмешательстве во внутренние дела Афганистана. По словам исполняющего обязанности замглавы "Талибана"*, такая политика может быть чревата последствиями.

Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", — резюмировал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Ранее главный муфтий Таджикистана раскритиковал политику нового правительства Афганистана. По его мнению, радикальное движение представляет угрозу не только мирному населению подконтрольному талибам*, но и соседним государствам.

Эксперт из Ташкента рассказал в эксклюзивном интервью Pravda. Ru, как обстоят дела на политической арене между странами. По его мнению, талибы* не остановятся на захвате Афганистана и экспансии в соседние государства не избежать. Между тем, таджикские пограничники "отбиваются" от наплыва беженцев из соседней страны.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Жесть: Вот как выглядит жизнь под контролем «Талибана»
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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