Узбекистану стоит опасаться не беженцев-афганцев, а этнических узбеков в отрядах "Талибана"*

За ситуацией в Афганистане с напряжением следит весь мир. Каждое заявление талибов* и каждое происшествие в Кабуле разбираются СМИ и аналитиками всех мастей чуть ли не на атомы. И с каждым днём прогнозы становятся всё менее оптимистичными.

При этом говорят, что одним Афганистаном талибы не ограничатся и неизбежно начнётся их экспансия в соседние страны.

О том, какая сейчас обстановка у ближайшего соседа — Узбекистана — в эксклюзивном интервью Pravda.Ru из Ташкента политолог, директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no", экономист Бахтиёр Эргашев.

— В СМИ много сообщений о том, что на границе Узбекистана задерживают афганских беженцев, военных, какие-то самолёты чуть ли не сбивают, потом эти данные опровергаются. Расскажите вкратце, что у вас там происходит.

— Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовано заявление, что действительно есть попытки граждан Афганистана перейти на территорию Узбекистана, при этом самыми различными способами. При этом было заявлено, что Узбекистан будет пресекать такие попытки, и уже сейчас открыто несколько уголовных дел о незаконном пересечении границы.

Цифры очень разнятся. Некоторые говорят о ста, двухстах, трёхстах гражданах Афганистана, которые пересекли границу незаконно. Есть цифры о более чем пятистах военнослужащих, которые перешли границу, спасаясь от талибов.

Одно точно — Узбекистан жёстко перекрыл границу для бесконтрольного перехода. У нас 132 километра границы с Афганистаном, и они очень жёстко охраняются. Некоторые специалисты говорят о большом укрепрайоне, в который превратил Узбекистан свою границу с Афганистаном.

Но есть такие, кому удаётся пройти барьеры. На них возбуждают уголовные дела, но при этом им оказывают помощь, их размещают, им дают медицинское обслуживание, дают еду, воду. Их пока не выдворяют. Пока вот такая ситуация.

— А как у других соседей: в Таджикистане и Туркмении?

— В Туркменистане полностью граница закрыта для всех.

Нет пока никакой информации о том, что какие-то люди перешли афгано-туркменскую границу и находятся на территории Туркмении.

Таджикистан, в принципе, насколько я понимаю, готов принять определённое количество беженцев, они планируют разворачивать несколько лагерей для них, говорили о цифре в 10 тысяч беженцев. Но никакой точной информации, что кто-то размещён, пока нет.

Этнические узбеки в составе "Талибана"*

— Говорят, среди талибов очень много этнических узбеков и таджиков — процентов 40. Эти узбеки как-то лояльны к нынешнему Узбекистану, или они как-то сами по себе?

— Во-первых, сама информация о том, что их много, должна быть проверяема. Я, например, слышал очень серьёзные экспертные оценки, что количество узбеков и таджиков в движении "Талибан" не превышает максимум 10%.

Движение "Талибан" представляет собой, в основном, пуштунов, и их не больше 20-25, максимум 30 тысяч. А то, что говорят, будто их сто тысяч… Это не талибы "в чистом виде", это коренные местные ополчения, которые примкнули к "Талибану".

То есть, "Талибан" является ядром формирования. Такая быстрая триумфальная победа талибов этим и определяется, что их отряды на самом деле не так многочисленны — их не больше 30 тысяч — их просто поддержали остальные — не менее 70-80 тысяч человек из коренных ополчений.

Узбекские боевики

При этом стоит отметить, что, по нашим оценкам, эти узбеки и таджики — как из самого Афганистана, так и примкнувшие к "Талибану", аффилированные с ним отряды "Аль-Каиды"** и даже, в некоторой степени, ИГИЛа***.

А там тоже есть чисто узбекские отряды, например, узбекские выходцы, которые создали эту организацию в Сирии, воевали там. И сейчас значительная их часть после поражения в Сирии перебазирована в Афганистан. Есть еще батальоны Имама Бухари — тоже узбеки из республик Средней Азии.

— Они опасны для Узбекистана? Я знаю, там есть движения исламистские тоже…

— Цель и ИГИЛа, и "Аль-Каиды" — это создание халифата. И те террористы, которые получили боевой опыт в Сирии, сейчас перебазированы в Афганистан и вместе с талибами, либо в отрыве от них — самые разные есть отряды.

Понятно, что и таджики, и узбеки, которые сейчас присутствуют в движении "Талибан", аффилированы с ним, во многом резко настроены против нынешней светской власти.

И это реальная опасность. Даже если сам "Талибан" никогда не пойдёт на территорию стран Средней Азии, всегда эти отряды, которые получат крышу в Афганистане, могут пойти на страны Средней Азии.

— Насколько Узбекистан — необратимо светская страна? Можно ли там получить исламскую республику Узбекистан?

— Учитывая то, что 96 % населения Узбекистана — мусульмане и относят себя к исламской религиозной традиции, при этом почти все они — мусульмане-сунниты, несомненно, ислам пережил период возрождения после обретения независимости, и, конечно же, на этой волне появились экстремистские организации, которые хотели свернуть Узбекистан со светского пути. Были такие попытки в начале 90-х годов.

Поэтому говорить о том, что будет всё спокойно — неправильно, это заблуждение. Я вообще считаю, что угроза фундаменталистской исламской модели в Узбекистане является главной угрозой национальной безопасности.

Я всегда исхожу из этого, потому что эти силы заинтересованы в том, чтобы свернуть Узбекистан со светского пути развития. У них есть определённая поддержка — явная или неявная, но она есть, и поэтому с этой угрозой религиозного фундаментализма нужно бороться и понимать, что сейчас она получает новый толчок.

Приход талибов к власти в Афганистане станет толчком для всех подпольных, полуподпольных объединений, которые уже есть.

*"Талибан", **"Аль-Каида", ***ИГИЛ — террористические организации, запрещённые в РФ.