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Автор Антон Куликов

Если б не Россия: в США ищут виноватых в афганской катастрофе

Мир

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что президент России Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой в Женеве 16 июня якобы потребовал, чтобы американские войска не присутствовали в государствах Центральной Азии. Статья была опубликована очень "своевременно", учитывая, что сейчас происходит в Афганистане.

Если б не Россия: в США ищут виноватых в афганской катастрофе

Это Путин запретил

"Президент России Владимир Путин во время встречи на высшем уровне 16 июня с президентом Байденом выступил против какой-либо роли американских войск в странах Азии. Это подрывает усилия вооружённых сил США по борьбе с новыми террористическими угрозами после ухода из Афганистана", — сообщает WSJ.

Издание сообщило, что Россия якобы ограничила возможности американской армии по размещению беспилотных летательных аппаратов и других сил в тех странах, которые граничат с Афганистаном и не имеют выхода к морю.

По мнению бывших и действующих американских чиновников, Москва хочет сохранить Центральную Азию как сферу влияния. При этом, подчеркивает The Wall Street Journal, Путин не планирует сотрудничать с Байденом в вопросе разрешения афганских проблем. И предупредил американского президента на переговорах в Женеве, что Россия не будет сотрудничать с США в вопросе размещения американских военных в странах Центральной Азии.

Интересно, конечно, было бы понять, про какое сотрудничество речь на фоне того эпичного провала американской политики в Афганистане, которую весь мир наблюдает сейчас…

Заметим, ранее об этой части переговоров сообщений не было. И получается, что это Россия несёт если не всю, то солидную долю ответственности за то, что сейчас происходит в Афганистане. А вот если бы Путин согласился на размещение американских войск в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, то многое было бы по-другому, это так надо понимать?

Американцы ранее использовали базы в Узбекистане и Киргизии, соответственно, до 2005-го и 2014-го годов. Ну и надо сказать, что, вообще-то, надо бы ещё и руководства этих государств поинтересоваться, хотят ли они видеть в своих странах американских военных. Или по умолчанию предполагается, что кто же по доброй воле от такого подарка откажется?

Россия и в самом деле не в восторге от появления американских баз

Впрочем Россия не делала секрета из того, что скептически относится к возможности присутствия в странах Центральной Азии американских военных баз.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что США после вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран Центральной Азии свои логистические структуры.

"Поспешный вывод иностранных контингентов (из Афганистана) спровоцировал дополнительный резкий скачок военно-политической напряжённости и всплеск боевых действий. При этом американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов", — сказал тогда Шойгу.

"Считаем, что это ни к чему хорошему не приведёт, а только может повлечь за собой длительное присутствие альянса в регионе и дополнительную нестабильность", — подчеркнул министр.

В общем, позиция России заявлена вполне чётко. О чём именно шла речь на переговорах в Женеве, шла ли она в том ключе, как её подаёт The Wall Street Journal, если обсуждение всё же было? Едва ли мы об этом узнаем доподлинно.

Очевидно впрочем, что это попытка обвинить в провале США в Афганистане Россию. Если б не "упрямство" которой, то провал, можно так сказать, был бы не таким провальным. Но попытка так себе, если честно… Кадры из кабульского аэропорта этим не перебить.

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Афганистан вчера, сегодня, завтра
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы афганистан сергей шойгу владимир путин джозеф байнден центральная азия переговоры в женеве
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