Последователи Талибана* вербовали людей и готовили теракты в России

Россиянин и четверо граждан Таджикистана, принявшие идеологию Талибана*, готовились к совершению терактов в Екатеринбурге.

Следователи считают, что мужчины создали террористическое общество на территории РФ, вдохновившись действиями талибов. Они решили открыть местную ячейку запрещённой организации и начали вербовать знакомых, передаёт телеграм-канал Baza.

Обвиняемые развернули свой штаб, который располагался в квартире по улице Свердлова. Здесь они пропагандировали идеологию террористов, склоняли людей к необходимости совершать вооружённые нападения на иноверцев.

Через некоторое время члены организации самостоятельно сделали трёхкилограммовую взрывчатку, расфасовали её и оставили в разных зданиях Екатеринбурга.

Оперативники вовремя узнали о готовящихся терактах и задержали мужчин. Им грозит наказание вплоть до 30 лет лишения свободы.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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