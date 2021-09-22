Россиянин и четверо граждан Таджикистана, принявшие идеологию Талибана*, готовились к совершению терактов в Екатеринбурге.
Следователи считают, что мужчины создали террористическое общество на территории РФ, вдохновившись действиями талибов. Они решили открыть местную ячейку запрещённой организации и начали вербовать знакомых, передаёт телеграм-канал Baza.
Обвиняемые развернули свой штаб, который располагался в квартире по улице Свердлова. Здесь они пропагандировали идеологию террористов, склоняли людей к необходимости совершать вооружённые нападения на иноверцев.
Оперативники вовремя узнали о готовящихся терактах и задержали мужчин. Им грозит наказание вплоть до 30 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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