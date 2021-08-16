Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"

Возвращение "Талибана"* к власти в Афганистане было настолько стремительным, что вызвало удивление во всём мире. Каковы причины и последствия.

Афганистан просит не вмешиваться в его дела

В понедельник официальный представитель афганских талибов Мохаммад Наим заявил, что война в стране окончена и группировка желает мирных отношений с миром.

Заявление было сделано на следующий день после того, как афганские талибы вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что он хочет избежать кровопролития и конфликта.

"Мы просим все страны и организации присоединиться к нам и решать любые вопросы", — сказал Наим в интервью телеканалу Al Jazeera TV.

По его словам, "Талибан" видит плоды своих усилий и жертв в течение 20 лет и примет политику невмешательства в дела других в обмен на невмешательство в Афганистан.

"Мы достигли того, чего стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим. Мы не думаем, что иностранные силы снова повторит неудачный опыт в Афганистане", — сказал Наим.

США испытали в Афганистане унижение — "второй Сайгон"

События в Афганистане знаменательны резким обрушением местного проамериканского режима. В прошлом месяце президент Джо Байден дал твердые заверения в том, что вывод американских войск из Афганистана не будет подобен падению Сайгона по окончании войны во Вьетнаме.

Выступая перед журналистами в Белом доме 8 июля, Байден сказал, что "Талибан" "отдаленно не сопоставим" с армией Северного Вьетнама "с точки зрения возможностей".

"Не будет момента, когда вы увидите, как людей снимают с крыши посольства Соединенных Штатах в Афганистане. Это совершенно несопоставимо", — сказал Байден.

Но в воскресенье, после штурма Кабула талибами и падения афганского правительства, мы это увидели.

Почему Талибан победил так стремительно?

Во-первых, афганцы устали, что США диктуют им, как жить. Оккупация, а не демократия, так оценивает население американское присутствие. Поэтому талибы не воевали, они принимали капитуляцию.

Во-вторых, привлекательная идеология. Демократизация по американскому образцу привела к образованию новой привилегированной касты — "переводчиков" у кормушки, остальные же как были нищими, так и остались. Талибы же проповедуют социализм с исламским лицом — идея равенства и справедливости спекулирует на классических религиозных канонах и сакральных идеалах бессмертия и воскрешения в раю.

В-третьих, армия правительственных сил была плохо подготовлена. Соединенные Штаты потратили 83 млрд долларов на обучение и вооружение афганских сил численностью около 300 тысяч человек, что более чем в четыре раза превышает численность боевиков "Талибана". Но оказалось, что эта армия не боеспособна.

Как сказал Pravda. Ru руководитель центра прикладных политико-военных исследований в МГУ им. М. Ю. Ломоносова (МГУ), кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужанский, "американцы не умеют готовить, практика показала, что все, кого они готовили, никто особых успехов не достиг".

"Грузин готовили-готовили, а в 2008 году они взяли и побежали, хотя Саакашвили говорит, что они там доблестно сражались. То же самое и с Афганистаном", — отметил эксперт.

Как сказал Pravda. Ru директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, армия, подготовленная американцами, имела низкий боевой дух и понимание того, что придёт время и талибы возьмут под контроль Афганистан.

В-четвертых, лидер — президент Ашраф Гани не пользовался у афганцев уважением. 11 августа он вылетает в осажденный северный город Мазари-Шариф, чтобы собрать свои сил и говорит, что "не волнуйтесь, ребята, у меня есть план!". Однако в это время идёт капитуляция сотен афганских солдат в соседнем Кундузе, а ночью захвачена столица девятой провинции Файзабада. Американцы сделали его марионеткой даже для "переводчиков", отстранив от переговоров с "Талибаном". По их результатам он неожиданно узнал, что должен освободить 5 тысяч заключённых террористов для установления мира.

В отличие от Гани руководство талибов — это испытанные и уважаемые бойцы. Семён Багдасаров отметил хорошую работу движения "Талибан" в информационно-пропагандистском плане и персональную работу с многими командирами афганских подразделений.

Можно выделить четырёх персон.

Хайбатулла Ахундзада стал лидером талибов после того, как в 2016 году в результате удара американского беспилотника был убит мулла Мансур Ахтар. Ахундзада поклялся в верности лидеру Аль-Каиды Айману аз-Завахири, который назвал его "эмиром верующих". Абдул Гани Барадар вырос в Кандагаре — родине движения "Талибан". Считалось, что он сражался бок о бок с одноглазым муллой Омаром. Эти двое основали движение "Талибан" в начале 1990-х после вывода советских войск. Арестованный в Пакистане в 2010 году, Барадар был освобождён и в 2018 году переехал в Катар. Здесь он был назначен главой политического офиса талибов и курировал подписание соглашения о выводе войск с американцами. Сираджудди Хаккани - лидер боевиков "на земле", именно его группа использовала террористов-смертников для атак в Кабуле. Хаккани, как полагают, контролирует операции в горах восточного Афганистана, имея при этом значительное влияние на руководящий совет талибов. Сын основателя "Талибана" муллы Омара — мулла Якуб, курирует обширную сеть полевых командиров, которым поручено проводить стратегические операции. Его родословная делает его объединяющей фигурой в разрастающемся движении.

"Они не живут в больших домах. Они не носят модную одежду. Самые большие расходы — это зарплата, оружие и обучение ", — сказал The Washington Post директор аналитического центра по вопросам внешней политики Newlines Institute Камран Бохари.

В пятых — отличное финансирование. По словам муллы Якуба, доход группы в январе- марте 2020 года составил 1,6 миллиарда долларов США. Это эквивалентно примерно трети общего дохода афганского правительства.

Основными источниками финансирования "Талибана" являются сбор налогов на контролируемой территории (50% до начала вывода войск США), торговля наркотиками, разработка полезных ископаемых и торговля ими. Об этом говорится в отчёте ООН.

"Талибан" получил около 464 миллионов долларов прибыли за счет добычи полезных ископаемых и введения налогов на добытчиков меди, нефти, газа, кобальта, золота, железа, лития и лазурита", — говорится в отчёте.

В шестых, "Талибану" удалось обойтись без значительных расходов на вооружение после того, как Афганистан был наводнен оружием во время советского присутствия в 1979–1989 годов. Сейчас группировка обладает всем арсеналом брошенного современного оружия правительственных войск.

Последствия поражения в Афганистане для США и Европы

США не выполнили взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов и местных сотрудников, которые работали в дружественной им администрации в Афганистане. Это повод всем остальным задуматься о союзничестве с Вашингтоном.

Вашингтону будет нелегко снова мобилизовать своих союзников по НАТО, чтобы они снова действовали согласованно. Европа сейчас в растерянности наблюдает за хаосом. 27 европейских государств пытаются самостоятельно вывести своих граждан из "второго Сайгона". И в этом национальном эгоизме они забыли о нескольких сотнях семей сотрудников дипломатии ЕС, о судьбе которых сейчас никто не знает. Вывод: Европе надо подумать о том, что она из себя будет представлять в глобальной войне.

Последствия победы "Талибана" для России

Опасность не в прямом столкновении с талибами, а в продвижении их идеологии в мусульманских республиках. Падающий жизненный уровень и качество жизни населения среднеазиатских государств привели к тому, что талибские лозунги демократического ислама стали весьма и весьма притягательны для населения региона (особенно в Ферганской долине, которую уже сейчас называют этно-политической атомной бомбой региона).

Оттуда эти идеи пойдут в РФ. Оба опрошенных Pravda. Ru эксперта выразили уверенность, что Россия не готова к противостоянию "Талибану" в этом направлении.

Кто признает новый старый Афганистан?

Талибы объявили о создании Исламского Эмирата Афганистана, который уже существовал с 1996 года по 2001 год на большей территории Афганистана (90 %). В 2004 году Эмират возродился на севере Пакистана в виде Исламского государства Вазиристан. Исламский Эмират Афганистана был признан в свое время Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

На подконтрольных талибам территориях действуют законы шариата. После того как страсти от головокружительной победы немного улягутся и новое правительство Афганистана получит хотя бы минимальное мировое признание, талибы всё припомнят "переводчикам".

Международное признание будет зависеть от того, какое это будет правительство, сказал Евгений Бужанский:

"Насколько я понимаю, пока идут переговоры по этому поводу. Если это будет переходное правительство — признают, если это будет правительство, в которое войдут силы помимо "Талибана" — признают. Если это будет голый "Талибан" со своим судом шариата, то Запад точно не признает. Насчет нас и Китая — не уверен".

Семён Багдасаров полагает, что это вопрос времени.

"Я думаю, китайцы могут первыми признать, какие-то арабские страны, а дальше — посмотрим", — отметил эксперт.

* террористическая организация запрещённая в РФ

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