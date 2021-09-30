Грузия может получить миллионную поддержку от США

С такой инициативой выступили представители агентство США по международному развитию. По мнению американской стороны, у Грузии есть "некоторые проблемы" и Штаты помогут их решить, выделив 23 миллиона долларов.

Так, согласно документу, агентство выделило несколько направлений, в которых Грузии необходимо "совершенствоваться":

эффективность и независимость институтов управления

выявление и борьба с коррупцией

расширение полномочий граждан, чтобы привлекать к ответу чиновников

сокращение полномочий грузинских СМИ

Последний пункт специалисты объясняют дестабилизацией в обществе

"Также программа предусматривает взаимодействие с гражданским обществом, частным сектором, научными кругами и исследовательскими институтами, - говорится в документе", - передаёт RT.

Ранее Pravda.Ru писала, что стабилизировать Грузию собирается не только США, но и экс-президент страны Михаил Саакашвили. Политик заявил, что прилетит на выборы в Тбилиси. Эксперты усомнились в намерениях бывшего лидера и назвали его заявление "революционной пургой".

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