Политолог рассказал, как Саакашвили стал мемом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину, при этом его высказывание не восприняли всерьез — оно стало поводом для мемов и анекдотов. Об этом рассказал политолог, член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

"Его там конечно "примут". Во-первых, давайте начнем с того, что он не приедет. Это его неоднократные заявления, все это уже мемом стало в Грузии и поводом для новых анекдотов и насмешек над ним. Конечно он не поедет — тем более, что выборы там не парламентские, а региональные", — цитирует эксперта ФАН.

Напомним, что бывший президент Грузии вернётся на родину в начале выборов. О своём намерении "спасти Грузию" Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

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