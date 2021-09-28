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"Еду я на родину": Саакашвили вернётся, чтобы спасать Грузию

Политика

Бывший президент Грузии вернётся на родину в начале выборов. О своём намерении "спасти Грузию" Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Еду я на родину": Саакашвили вернётся, чтобы спасать Грузию

Прилететь в Тбилиси экс-президент планирует в начале октября.

"Я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность", — сказал Саакашвили.

По его словам, он летит на родину, чтобы защищать интересы граждан. Экс-лидер считает, что не может остаться в стороне, когда "решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания".

К своему посту Саакашвили приложил скриншот билетов, согласно которому вылетать политик будет из аэропорта Киева.

Ранее экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ, заявлял, что запуск российского "Северного потока-2" может стать "геополитической катастрофой" в сфере дипломатии. По его словам, в случае нападения России на Украину, которое политик предрёк уже весной следующего года, европейские страны и США могут отвернуться от Незалежной.

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Грузия отреклась от Саакашвили
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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