В Грузии ждут возвращения Саакашвили и его поддержки в армии

В Грузии ждут возвращения экс-президента Михаила Саакашвили, который намерен "спасти" страну с помощью армии.

Саакашвили надеется, что народ и армия его поддержат

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который проживает на Украине, заявил, что прибудет на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября.

"Я не боюсь задержания, потому что уверен, что грузинский народ освободит и себя, и меня. Мне не страшно доверять свою судьбу грузинскому народу" — сказал политик в видеообращении на своей странице в ФБ.

Чтобы "спасти" Грузию, Саакашвили обратился "к нашим гордым военнослужащим", которые "должны подготовиться к выполнению своего гражданского долга и активно участвовать в выборах".

"Надеюсь на ваш патриотизм ", — сказал Михаил Саакашвили.

Он уверен, что военные ненавидят Бидзину Иванишвили - бывшего лидера правящей партии "Грузинская мечта".

Политик напомнил армии, что Иванишвили запретил военные парады, расплодил зарплаты в конвертах, для контроля одних над другими, развёл кумовство в распределении квартир, льгот и командировок. Армия, по его мнению, лишена учений, не обновляется материальная база.

"Лучшие офицеры сбежали из армии, а остальные хотят сбежать… Иванишвили нужен не щит, а разрушенная, слабая Грузия, и ему не нужно ваше присутствие ни в чём", — сказал Саакашвили.

"Грузинская мечта" не верит в приезд Саакашвили

В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он очень ожидает прибытия Саакашвили и подарит ему "богатую коллекцию галстуков", а также "посадит в отремонтированную тюрьму", цитирует премьера сайт 1tv. ge.

Этот же ресурс собрал другие комментарии других известных грузинских политиков.

Так председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, считает, что заявление Саакашвили о возможном приезде останется невыполненным.

"Это несерьезно. "По поводу его приезда в Грузию, это уже седьмое объявление по поводу беспорядков в стране, он раньше не смог этого сделать и, естественно, не сможет сделать и теперь", — сказал Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили "неправильно" оставлять на Украине, считает оппозиция

А вот, по словам одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгия Угулавы, Саакашвили рано или поздно вернется в Грузию, Угулава призывает не преследовать его, потому что это не цивилизованно.

"Мы хотим создать в этой стране систему, в которой у всех будет возможность сосуществовать, и в то же время все будут равны перед законом. Поэтому Саакашвили рано или поздно обязательно вернётся. Это неизбежный факт. "Грузинская мечта" должна понять, что она должна побеждать на выборах в свободном соревновании", — сказал Угулава.

Председатель другой оппозиционной партии — "Закон и справедливость", Тако Чарквиани даже создала "народное движение" для возвращения Саакашвили на родину. По её словам, в нём зарегистрировано уже 41 тысяча человек, По мнению Чарквани, "преследовать политика такого масштаба и оставлять его на территории Украины — неправильно".

"Мы должны реформировать правовую систему, судебную систему и судить в соответствии с реформированной правовой системой западного образца", — сказала политик. Она предупредила, что подключит западную дипломатию к разрешению конфликта.

Чачибая разоблачил Саакашвили

Обращение Саакашвили к военным вызвало тревогу у бывшего командующего силами обороны генерал-лейтенанта Владимира Чачибая.

"Заявление Михаила Саакашвили не является расплывчатым, оно имеет конкретную политическую цель. Его заявление вызывает тревогу, так как недопустимо вовлекать военнослужащих в политические игры, это опасно", — сказал Чачибая.

"Михаил Саакашвили отказался от гражданства страны, в которой он был главнокомандующим армией, этим всё сказано", — сказал вице-спике парламента Леван Иоселиани, поддержав позицию Чачибая .

"В целом, имеет ли он право обращаться к армии после того, как он отказался от грузинского гражданства, остается под вопросом", — сказал Леван Иоселиани.

В Грузии Саакашвили ждёт тюрьма

Против Михаила Саакашвили возбуждено на родине четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Он приговорён к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. И к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В настоящий момент Саакашвили проживает на Киеве и занимает должность председателя Исполнительного комитета совета реформ Украины.

Результаты опроса общественного мнения, проведенного Edison Research по заказу Formula TV, демонстрируют предпочтения грузинских избирателей на предстоящих выборах.

На вопрос, если бы "сегодня прошли выборы в органы местного самоуправления, за какую партию вы бы проголосовали", распределение политических рейтингов первой пятерки выглядит следующим образом:

"Грузинская мечта" — 33%;

Единое национальное движение (партия Саакашвили) — 25%;

"За Грузию" — Георгия Гахария — 10%;

Лейбористская партия — 6%;

"Гирчи — Больше свободы" (Зураб Джапаридзе) — 4%;

Опрос был проведён с 13 августа по 5 сентября.

В целом, 67% из тех, кто голосовал за "Грузинскую мечту на парламентских выборах 2020 года в ней не разочаровались, говорят данные опроса.

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