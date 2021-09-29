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Прилетит и сядет: эксперт о намерениях Саакашвили "спасти" Грузию

Политика

Ранее экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что вернётся в Тбилиси на период выборов. По его словам, он полетит "спасать" страну уже 2 октября. В доказательство своих серьёзных намерений он прикрепил фото билетов на самолёт в своём Facebook-аккаунте.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

"Грузинский Ленин"

По мнению доктора политических наук Вахтанга Маисая, весь популизм Саакашвили "завязан" на личной потребности навести "хайп".

"Он специально это сделал. Потому что хочет посмотреть, какие будут результаты. Скорее всего, устроить "революционную пургу" в Грузии, как он делал всегда. И без этой революционности он не может даже жить. Я бы его назвал "грузинским Лениным". У него такие маниакальные амбиции", — пояснил Маисая в интервью Pravda.Ru.

По мнению доктора наук, и фото билетов экс-президент Грузии опубликовал специально.

"Сейчас он хочет просто вернуться назад, чтобы как-то повлиять негативно на те процессы, которые сейчас проходят в Грузии, на этом этапе", — уточнил политолог.

Вахтанг Маисая считает, что никто "лодку не качает" и специально не отправлял Саакашвили в Грузию. Как уточнил политолог, поведение экс-президента скорее связано с реализацией личных амбиций, которых не смог достичь на посту, чем с эмпатией к родине. К тому же на Украине он "скатился" в должности.

"Грузия и Украина — друзья, партнёры. Я не думаю, что Украина специально направляет этого, я бы сказал, политического клоуна в Грузию. Это выбор самого Саакашвили. Потому что он не смог самореализоваться в Украине. И просто он сейчас хочет самореализоваться в негативном контексте в Грузии. Саакашвили не является той политической фигурой, чтобы как-то повлиять на отношения между двумя братскими и дружественными государствами. Ни в негативном, ни даже в позитивном варианте", — констатирует Маисая.

Идёт на посадку

По мнению политолога, о том, что Саакашвили задержат ещё в аэропорту, знают и власти Грузии, и сам экс-президент. Несмотря на смену гражданства, его призовут к ответу.

"Это без разницы, какое гражданство он имеет. Он приедет, я думаю, что он должен посидеть в тюрьме, потому что на нём висят многие тяжёлые преступления. Как раз за это он должен платить по всем счетам", — резюмировал Вахтанг Маисая.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что некоторые эксперты и вовсе усомнились в том, что Михаил Саакашвили, несмотря на заявление, вылетит в Грузию. А его обещания уже цитирую в мемах. В любом случае эксперты согласны, что если у Саакашвили хватит "ума" вернуться в Тбилиси его там "примут".

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"Грузинская мечта" без Саакашвили
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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