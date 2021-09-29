Российских чиновников не хотят обязывать вести отчёты о роскошной жизни

Члены российского правительства не поддержали законопроект, в котором предлагалось обязать чиновников вести отчёты о приобретении предметов роскоши, стоимость которых превышает их зарплату.

В официальном отзыве Кабинета министров, опубликованном в думской электронной базе данных, сообщается, что власти отказываются поддерживать проект, подготовленный депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Такое решение обосновали "сложностями в правоприменительной практике".

Рашкин предлагал, чтобы чиновники отчитывались по каждой сделке о покупке роскошных вещей, в том числе изготовленных из драгоценных металлов или камней. Также в этот перечень он включил произведения искусства и антикварные ценности, общая сумма которых оказывается выше дохода политического деятеля.

Однако в правительстве РФ считают, что депутат не проработал точное определение понятия "предмет роскоши", поэтому инициативу отклонили.

Напомним, сейчас чиновники должны отчитываться за покупку недвижимости, земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.

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