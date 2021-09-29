Члены российского правительства не поддержали законопроект, в котором предлагалось обязать чиновников вести отчёты о приобретении предметов роскоши, стоимость которых превышает их зарплату.
В официальном отзыве Кабинета министров, опубликованном в думской электронной базе данных, сообщается, что власти отказываются поддерживать проект, подготовленный депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Такое решение обосновали "сложностями в правоприменительной практике".
Рашкин предлагал, чтобы чиновники отчитывались по каждой сделке о покупке роскошных вещей, в том числе изготовленных из драгоценных металлов или камней. Также в этот перечень он включил произведения искусства и антикварные ценности, общая сумма которых оказывается выше дохода политического деятеля.
Напомним, сейчас чиновники должны отчитываться за покупку недвижимости, земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.
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