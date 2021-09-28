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США выдали России обвиняемого в киберпреступлениях

Политика

Американские власти приняли решение выдать РФ россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях. Мужчину задержали сотрудники НЦБ Интерпола совместно с Линейным Управлением МВД России в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

США выдали России обвиняемого в киберпреступлениях

"Российский гражданин Алексей Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", — сообщили в "МВД Медиа".

Россиянину в 2017 году было заочно предъявлено обвинение по четырём статьям УК РФ за совершённые за семь лет киберпреступления.

Обвиняемого поймали в 2015 году в Израиле, но спустя четыре года его экстрадировали в США, где он также был объявлен в розыск за киберпреступления. В текущем году власти США осудили россиянина на девять лет колонии, но позже приняли решение передать обвиняемого в РФ.

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Россия создает киберармию
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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