Памфилова назвала "катастрофой" масштабную кибератаку на сайт ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в пятницу, субботу и воскресенье на сайт ЦИК обрушилась беспрецедентная по своему масштабу кибератака, связанная с проходящими в эти дни выборами в Госдуму.

"Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", — сказала Памфилова, выступая в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

По словам главы ЦИК, 50% атак идут со стороны США, 25% — из Германии, 10% — из России и 5% — из Китая.

Ранее Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму по России достигла 35,69% к 10:00 по московскому времени.



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