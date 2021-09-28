Лукашенко: СНГ состоялось как современная международная организация

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, СНГ сегодня считается современной международной региональной организацией. Он подчеркнул, что нужно качественно пользоваться её потенциалом.

Кроме того, Лукашенко заявил о намерении Белоруссии укреплять экономические, дипломатические и гуманитарные связи в рамках Содружества независимых государств, сообщается на портале президента.

Также во время приветствия участников международной научно-практической конференции "30 лет СНГ: итоги, перспективы" Александр Лукашенко заявил, что Содружество является уникальной площадкой, учитывающей цели и интересы всех государств. Среди главных ценностей СНГ президент Белоруссии выделил следующие:

Глубокая и равноправная интеграция суверенных стран.

Сохранение исторических, культурных, родственных отношений между народами.

Добавим, что конференция, посвящённая развитию СНГ, проходит 28 и 29 сентября в Национальной академии наук (НАН) в Минске. Участники выработают идеи, которые помогут в дальнейшем оптимизировать работу организации.

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