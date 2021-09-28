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Лукашенко: СНГ состоялось как современная международная организация

Политика

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, СНГ сегодня считается современной международной региональной организацией. Он подчеркнул, что нужно качественно пользоваться её потенциалом.

Лукашенко: СНГ состоялось как современная международная организация

Кроме того, Лукашенко заявил о намерении Белоруссии укреплять экономические, дипломатические и гуманитарные связи в рамках Содружества независимых государств, сообщается на портале президента.

Также во время приветствия участников международной научно-практической конференции "30 лет СНГ: итоги, перспективы" Александр Лукашенко заявил, что Содружество является уникальной площадкой, учитывающей цели и интересы всех государств. Среди главных ценностей СНГ президент Белоруссии выделил следующие:

  • Глубокая и равноправная интеграция суверенных стран.
  • Сохранение исторических, культурных, родственных отношений между народами.

Добавим, что конференция, посвящённая развитию СНГ, проходит 28 и 29 сентября в Национальной академии наук (НАН) в Минске. Участники выработают идеи, которые помогут в дальнейшем оптимизировать работу организации.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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