По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, СНГ сегодня считается современной международной региональной организацией. Он подчеркнул, что нужно качественно пользоваться её потенциалом.
Кроме того, Лукашенко заявил о намерении Белоруссии укреплять экономические, дипломатические и гуманитарные связи в рамках Содружества независимых государств, сообщается на портале президента.
Также во время приветствия участников международной научно-практической конференции "30 лет СНГ: итоги, перспективы" Александр Лукашенко заявил, что Содружество является уникальной площадкой, учитывающей цели и интересы всех государств. Среди главных ценностей СНГ президент Белоруссии выделил следующие:
Добавим, что конференция, посвящённая развитию СНГ, проходит 28 и 29 сентября в Национальной академии наук (НАН) в Минске. Участники выработают идеи, которые помогут в дальнейшем оптимизировать работу организации.
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