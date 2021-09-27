Лукашенко: Белоруссия и Россия не допустят появления на границах баз НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что они с российским коллегой Владимиром Путиным решили координировать ответные действия на размещение войск Североатлантического альянса на Украине.

В понедельник Лукашенко обсудил с руководством силового блока Белоруссии ситуацию на границе. Он призвал уделить особое внимание украинскому участку границы, поскольку на Украине США под видом учебных центров создают военные базы.

По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия договорились о совместных действиях, иначе скоро на границах появятся базы с ракетами "соответствующей дальности".

"Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", — подчеркнул белорусский лидер.

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