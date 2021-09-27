"Открывается новый фронт": Лукашенко заявил о "работе по Беларуси" на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что на Украине начали разворачивать учебно-тренировочные лагеря, в которых людей готовят к "работе по Беларуси".

На официальном президентском портале сообщается, что в понедельник, 27 сентября, перед главой государства выступили руководители силового блока Белоруссии. Они зачитали доклад о ситуации, складывающейся на государственной границе.

"Самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят", — сказал Александр Лукашенко во время встречи.

Он добавил, что на Украине сейчас находятся "беглые" граждане Белоруссии, которые принимают активное участие в формировании учебно-тренировочных лагерей. По словам Лукашенко, эту информацию он получил от спецслужб.

Кроме того, президент подчеркнул, что в Польше разворачивают "целые корпуса" у границ Белоруссии. Он предупредил об опасности складывающейся ситуации.

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