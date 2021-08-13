Политолог Суздальцев: "С такими друзьями, как Лукашенко, врагов не надо"

В ходе большой пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко один из самых острых вопросов касался интеграции страны с Россией.

Почему, несмотря на то что РФ — единственная — его поддерживает весь последний год, интеграцией по-прежнему "не пахнет"?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился политолог Андрей Суздальцев.

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— Конечно, Лукашенко не мог уйти от этого вопроса. Хотя и хотел бы. Он повернул как-то намёком, вроде получается, что он сохраняет суверенитет страны. А Россия хочет не интегрироваться с Белоруссией, а забрать страну.

— Но это же не так. Мы совершенно не это ему предлагаем. Мы предлагаем что-то типа Европейского союза.

— Когда вопрос задали, он (Лукашенко) начал расплываться. То миллиард он просит у России, то просит компенсацию…

Он не против интеграции, намекая на то, что

"дайте денег, тогда, может быть, я в декабре подпишу, наконец, дорожную карту, которую не подписал два года назад".

Такая старая песня. Всё это понятно и знакомо. Но ситуация меняется.

Лукашенко начинает рассказывать, что он скоро уйдёт. Мы это слышим 20 с лишним лет. Конечно, никуда он не уйдёт.

Важно понять, что есть политическая формула, касающаяся Белоруссии:

никогда не будет интеграции с Россией, никогда не будет единого фронта против Лукашенко между Россией и Западом.

Потому что для Запада Лукашенко — палочка-выручалочка. И санкции будут дырявые.

Пока Лукашенко у власти, не будет никакого союза России и Белоруссии, никакого союзного государства с нами не будет.

Пока Лукашенко у власти, не будет никакой российской и белорусской интеграции, единой экономики и союзного государства.

Не будет нашей российской базы, которая нужна там — Лукашенко решил, что это не надо. Он за нас решает. За нашу страну, за наше ядерное оружие принимает решение Лукашенко.

А нам это надо.

Во что верит Лукашенко

Александр Лукашенко

Понятно, что Западу выгодно, что он нас постоянно "поливает": мы и идиоты, мы и варвары, у нас нет знака качества. А мы ему денег даём постоянно.

То есть оружие против себя мы ещё и оплачиваем.

Ну не урок нам Украина. Там тоже рассчитывали, что Украина будет посредником, будет жить за счет российского бюджета, российских ресурсов, нефти и газа. Мы это не позволили.

Вот это была главная проблема нашего конфликта с Украиной — деньги, за чей счет выживает страна. Так и здесь.

— А по поводу Крыма? Он сказал, что Белоруссия признает Крым российским, когда последний российский олигарх начнёт поставлять свою продукцию на полуостров.

"За мной дело не заржавеет", — сказал Лукашенко.

А кому нужно его признание? Нам, что ли, это нужно?

— Сейчас, конечно, нет ажиотажа с этим делом. Но ведь он не признал Абхазию и Южную Осетию. Он встречался, обнимался с Саакашвили, с преступником военным, из-за которого погибли наши миротворцы. Их танками давили, ножами резали. По приказу Саакашвили.

А Лукашенко с ним общался и встречался — с врагом, с убийцей наших ребят.

Кому мы оказываем помощь, какому союзнику? Союзнику, который работает против нас.

Когда была война на Донбассе, из Белоруссии туда шли товары оборонного назначения, нефть шла, топливо на украинские танки, которые били наших ребят. Он участвовал в войне против нас.

Это я ещё не вспоминаю, как он обнулил антисанкции наши и присоединился к санкциям западным против нас. Демонстративно. И требует от нас какой-то поддержки, денег. Это феноменальная ситуация. Понимаете? Я удивляюсь, почему мы не платили какую-то поддержку Гитлеру в годы Второй мировой войны. Это равносильно.

Он ведёт против нас войну. Есть жертвы, понимаете. Он захватил наших вагнеровцев так называемых, 32 человека. Их избивали, их пытали. А на пресс-конференции он рассказывал, что, когда их выдворяли, там некоторые рыдали, не хотели возвращаться в Россию, хотели обратно в Белоруссию. Это феноменально.

— А вот это заявление его, если будет война с Украиной и Россией, "я буду между вами" — это что означает?

— Это значит, у нас нет союзника.

— А почему он вот так дистанцируется?

— Он всегда так будет дистанцироваться. Вы поймите, это не наш друг. Лукашенко — союзник наших денег, нашего рынка, нашей нефти, газа, но не русского народа, не российского государства, не российской власти.

Я 20 лет об этом говорю. Мы каждый раз удивляемся.

— Так, может, у нас выхода иного нет? Или есть?

— Наш президент — Лукашенко. Он так себя ведёт. Он живет каким-то иллюзиями о своей жуткой популярности.

— Есть мнение, что он выбивает место себе в каком-то союзном правительстве, ждёт какого-то подписания…

— Передайте им от меня, что они идиоты. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко решать будет один вопрос:

он глава Российской Федерации и главнокомандующий, наконец-то, ядерным вооружением.

Он, даже не имея доступа к радиоактивным элементам, уже пытался шантажировать США. Дескать, "мы радиационный материал будем куда-то там отправлять".

Ещё не имея ничего в руках, он уже пытается их шантажировать. Давайте ему ракету поставим ядерную.

"Вы нас с россиянами толкаете к Третьей мировой войне. Вы же развязываете мировую войну, вот к чему вы толкаете нас с россиянами". Этакий галантерейщик Бонасье: "Кардинал и галантерейщик — страшная сила".

Он от нашего имени угрожает Западу Третьей мировой войной.

Он четыре раза за своё интервью угрожал российским оружием, российским ядерным потенциалом. Развязать войну.

Он твёрдо уверен, что Россия из-за его власти, из-за его 16 резиденций вступит за него в Третью мировую войну.