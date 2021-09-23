Зеленский назвал ООН "вялым и никому ненужным дедом"

Владимир Зеленский заявил, что ООН не может решать глобальные проблемы и напоминает "супергероя на пенсии".

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдёте там слов: каждый сам за себя", — заявил Зеленский в ходе 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Украинский лидер "прошёлся" по нескольким программам, обязательства по которым, по его мнению, ООН не выполняет:

пандемия коронавируса

доступ к вакцинам

терроризм

военная агрессия

"Сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря", — заявил Зеленский.

Впрочем, свой гнев Зеленский направил и на отказ от участия в "Крымской платформе", передаёт агентство Reuters. По мнению президента, ООН тем самым нарушили свои же принципы, не поддержав тему деоккупации Крыма.

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