Зеленский: без Украины НАТО будет слабее

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за месяц посетил США. В Нью-Йорке он заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины.
В среду, 22 сентября украинский президент выступит на сессии Генассамблеи ООН.
"Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее", — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. Через два года были приняты законодательные изменения, которые определили целью внешней политики государства вступление в НАТО. В 2019 году Верховная Рада одобрила изменения в конституцию, закрепляющие движение страны в сторону интеграции с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.
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