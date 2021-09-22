Зеленский: без Украины НАТО будет слабее

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за месяц посетил США. В Нью-Йорке он заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины.

В среду, 22 сентября украинский президент выступит на сессии Генассамблеи ООН.

"Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее", — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. Через два года были приняты законодательные изменения, которые определили целью внешней политики государства вступление в НАТО. В 2019 году Верховная Рада одобрила изменения в конституцию, закрепляющие движение страны в сторону интеграции с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

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