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Зеленский: без Украины НАТО будет слабее

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за месяц посетил США. В Нью-Йорке он заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины.

В среду, 22 сентября украинский президент выступит на сессии Генассамблеи ООН.

"Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее", — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. Через два года были приняты законодательные изменения, которые определили целью внешней политики государства вступление в НАТО. В 2019 году Верховная Рада одобрила изменения в конституцию, закрепляющие движение страны в сторону интеграции с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

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Зеленский о том, нужно ли Украине вступать в ЕС и НАТО
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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