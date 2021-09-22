Honor может нести угрозу национальной безопасности США

Власти США рассматривают возможность введения санкций против одной из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникационного оборудования, китайской компании Honor.

Как сообщает The Washington Post, в США не смогли прийти к единому мнению о том, несет ли данная компания угрозу национальной безопасности. Так, в дискуссии принимали участие четыре американских департамента:

Минобороны;

Минэнергетики;

Минторговли;

Госдепартамент.

Для устранения разногласий вопрос включения компании Honor в черный список США был передан на уровень "политических назначенцев" соответствующих департаментов. При этом, если проблема не решится вопрос передадут правительству, а далее президенту США Джо Байдену, следует из сообщения.

Отмечается, что в 2019 году бывший президент США Дональд Трамп внес китайскую корпорацию Huawei в список компаний, которым запрещалось передавать технологии, разработанные в США, без спецразрешения. Причиной для введения запрета стало нарушение компанией американских санкций, введенных против Ирана.

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