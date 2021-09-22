Альянс AUKUS - англосаксы переформатируют мир

В середине сентября 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового военно-политического альянса. Он получил название AUKUS по первым буквам и аббревиатурам названий входящих в него государств:

AU — Австралия,

UK — Соединённое Королевство,

US — Соединённые Штаты.

Помимо непосредственно создания блока Вашингтон анонсировал деятельность по оказанию масштабной помощи Канберре в интересах развития австралийского подводного флота.

Одновременно Австралия заявила о намерении расторгнуть контракт с французской судостроительной компанией Naval Group по строительству 12 дизель-электрических подводных лодок на общую сумму около 66 млрд долларов.

Взамен будут реализовываться совместные программы по строительству атомных подводных лодок для Австралии. Кроме того, предусматривается поставка Канберре

крылатых ракет "Томагавк",

крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM

и противокорабельных ракет.

Удар в спину Парижу

По данным издания The Sunday Telegraph, согласование нового альянса состоялось на саммите "большой семёрки" без ведома президента Франции Эмманюэля Макрона, причём ключевую роль в достижении договорённости сыграл бывший министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Париж отреагировал крайне болезненно. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв сделки событием, в котором проявились "двуличие, презрение и ложь". В качестве ответной меры Ле Дриан анонсировал меры, нацеленные на пересмотр общей стратегии НАТО, а также на реализацию проекта по созданию объединённых вооружённых сил Евросоюза.

Незамедлительно после объявления о создании AUKUS французские послы в США и Австралии были отозваны для консультаций, а министр по делам Европы и госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил о намерении заблокировать переговоры Евросоюза с Австралией о свободной торговле.

Позиция Франции с высокой степенью вероятности будет поддержана и другими странами ЕС, в частности Германией.

По словам главы комитета по международной торговле Европарламента Германа Бернда Ланге, разрыв австрало-французских контрактов наносит ущерб интересам немецких компаний, в частности Atlas Elektronik, дочерней компании одной из главных судостроительных верфей Европы Thyssen Krupp Marine.

Европейские политологи сходятся во мнении, что созданием нового альянса Джозеф Байден нивелировал важнейший результат своего президентства — налаживание отношений с Евросоюзом.

И его стремление сгладить негативный эффект разрыва одной из крупнейших оружейных сделок современности путём переговоров с Макроном вряд ли увенчается серьёзными достижениями.

Помимо взаимодействия между союзниками по НАТО, серьёзному испытанию подвергаются и австралийско-новозеландские отношения: Веллингтон, приверженный курсу на построение безъядерного мира, выражает крайнюю обеспокоенность стремлением Канберры обзавестись атомным подводным флотом.

Противостояние азиатскому дракону

Архитекторы новой азиатско-тихоокеанской геополитики не скрывают откровенно антикитайской направленности AUKUS.

Растущая экономическая и военная мощь Поднебесной бросает вызов доминированию США в Тихом океане, в связи с чем Вашингтон открыто взял курс на конфронтацию с Пекином.

AUKUS не является единственным военно-политическим союзом в АТР, созданным при участии США и их союзников. До его образования соглашения в области обороны и безопасности предусматривали создание следующих альянсов.

АНЗЮС (ANZUS). Страны-участницы — США, Австралия и Новая Зеландия. Сформирован во времена холодной войны, в 1951 году, в интересах обеспечения безопасности в зоне Тихого океана. Четырёхсторонний диалог (QUAD). Страны-участницы — США, Япония, Австралия, Индия. Союз призван противостоять территориальным притязаниям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "Пять глаз" (Five Eyes). Участвуют США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Антисоветский альянс времён холодной войны, предусматривающий внутриблоковый обмен разведывательной информацией. Участники Five Eyes, за исключением Новой Зеландии, противятся заявленному Коммунистической партией Китая возвращению Тайваня до 2049 года.

AUKUS имеет ряд интересных особенностей, отличающих этот альянс от созданных ранее.

Во-первых, с момента его формирования анонсированы масштабные программы по оказанию военно-технической помощи Австралии. Здесь необходимо отметить, что Зелёный континент уже сегодня проецирует своё влияние на огромную прилегающую акваторию Океании.

Все малочисленные островные государства Тихого океана так или иначе зависимы от Австралии. Это даёт Канберре возможность "продавливать" свои национальные интересы в различных международных организациях.

Во-вторых, бросается в глаза самоизоляция трёх англосаксонских держав от остального мира. Не исключено, что формирование AUKUS является лишь одним из элементов многоходовой комбинации, начало которой было положено с выходом Великобритании из Евросоюза.

Фактически, обеспечив контроль над морскими коммуникациями в Тихом океане, США, Великобритания и Австралия способны оказывать существенное влияние на экономическую деятельность в регионе.

Китай реально оценивает возникающие с созданием AUKUS угрозы его национальным интересам.

Китайское посольство в Вашингтоне призвало страны-участницы альянса не создавать военно-политические блоки только против интересов третьих стран, а также "избавиться от мышления времён холодной войны и идеологических предрассудков".

АТР — мировой геополитический узел

При наличии имеющихся оборонных альянсов, а также ключевых союзников США в области обороны и безопасности в Восточной Азии, создание нового блока с участием Австралии ценой серьёзных разногласий с европейскими партнёрами по НАТО выглядит рискованной внешнеполитической авантюрой.

Однако, с точки зрения американских аналитиков, данная инициатива представляется взвешенной, хорошо просчитанной и своевременной.

Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее динамично развивающимся в экономическом и военно-стратегическом отношении полюсом силы. Поэтому в последнее десятилетие вектор внешнеполитических интересов Вашингтона активно смещается от Европы к Восточной Азии.

AUKUS, НАТО и Евросоюз

Разумеется, создание AUKUS не означает снижения активности США, направленной на проецирование военной силы в Европе. И даже нынешний "праведный гнев" Парижа поколебать единство НАТО вряд ли способен.

Идея же о создании единых европейских вооружённых сил требует консенсуса всех стран-членов Евросоюза, которого до настоящего времени достичь не удалось. Поэтому в обозримом будущем США так и будут оставаться "главным архитектором" военно-политических блоков в мире.

Несмотря на конкуренцию республиканцев и демократов, общие подходы к реализации американских национальных интересов остаются неизменными: наметившаяся при Дональде Трампе тенденция перераспределения нагрузки от самих США на союзников по военным альянсам поддерживается и Джо Байденом и, по всей вероятности, будет передана и новым лидерам Америки.

При этом военная и экономическая зависимость Европы, Австралии, Японии и Южной Кореи от Соединённых Штатов не оставляет особых шансов для реализации альтернативных сценариев развития международных отношений.

А это означает, что их американоцентричная парадигма просуществует ещё длительный срок.

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