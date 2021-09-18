В Австралии отреагировали на отзыв Францией посла

Министерство иностранных дел Австралии прокомментировало ситуацию с отзывом Франции своих послов из США и Австралии. Об этом сообщил представитель МИД данной страны Марис Пейн.

Накануне Франция приняла решение отозвать послов из указанных страны в связи с отказом Австралии от договора на поставку французских субмарин. Взамен этому Австралия заключила контракт с США на строительство атомных подводных лодок.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте подлодок Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — цитирует Sydney Morning Herald слова австралийского представителя газета.

Кроме того, Австралия сообщила, что надеется на продолжение с Францией плодотворных отношений, так как считает своего партнера гарантом стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее во Франции заявили, что могут выйти из состава НАТО из-за разрыва контракта с Австралией по подлодкам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.