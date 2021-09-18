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В Австралии отреагировали на отзыв Францией посла

Политика

Министерство иностранных дел Австралии прокомментировало ситуацию с отзывом Франции своих послов из США и Австралии. Об этом сообщил представитель МИД данной страны Марис Пейн.

В Австралии отреагировали на отзыв Францией посла

Накануне Франция приняла решение отозвать послов из указанных страны в связи с отказом Австралии от договора на поставку французских субмарин. Взамен этому Австралия заключила контракт с США на строительство атомных подводных лодок.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте подлодок Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — цитирует Sydney Morning Herald слова австралийского представителя газета.

Кроме того, Австралия сообщила, что надеется на продолжение с Францией плодотворных отношений, так как считает своего партнера гарантом стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее во Франции заявили, что могут выйти из состава НАТО из-за разрыва контракта с Австралией по подлодкам.

 

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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