Желающих проголосовать на выборах в Госдуму повезли из ЛНР в РФ на автобусах

Жителей ЛНР с российским гражданством, желающих проголосовать на выборах в Госдуму, начали доставлять автобусами на избирательные участки в Ростовской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по гуманитарным вопросам администрации Луганска Владимира Титаренко, автобусы будут бесплатно доставлять жителей ЛНР на участки в РФ в течение трёх дней выборов.

"В первом автобусе выезжает 29 человек по списку. С утра автобусы будут выезжать каждые 10 минут, позже интервал будет увеличен", — уточнил представитель администрации.

Он рассказал, что всех едущих на участки в РФ обеспечат масками, сухим пайком и водой.

Сообщается, что желающие поехать на избирательные участки в Ростовскую область заранее подали заявки в информационные центры, организованные общественным движением "Мир Луганщине".

"В дни голосования, с 17 по 19 сентября, выезды организованы двумя способами: автобусом непосредственно до избирательного участка на территории Ростовской области и двумя автобусами с пересадкой у международного автомобильного пункта пропуска. Трансфер до избирательных участков на территории РФ бесплатный", — рассказали в пресс-службе движения.

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