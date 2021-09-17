Европарламент: мы не признаем выборы в России. Москва: это ваши проблемы

Сегодня, 17 сентября, в России стартовал выборный марафон — в течение трёх дней граждане страны будут выбирать состав новой Госдумы.

А накануне, 16 сентября, Европарламент принял рекомендации по выстраиванию отношений с Москвой. Один из пунктов документа призывает европолитиков "воздержаться от признания российских парламентских выборов". Правда, с оговоркой:

"если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права".

Литовский политик Андрюс Кубилюс, один из авторов документа, заявил, что "в случае фальсификаций" Евросоюз должен потребовать исключить Россию из международных парламентских ассамблей, из Совета Европы.

Реакция Москвы

Российские власти в ответ на эти "призывы" заявили, что их не интересуют оценки Европарламента по одной простой причине: Россия — не член Евросоюза.

Как пояснил в интервью "Известиям" Константин Косачёв, вице-спикер Совфеда, "наши выборы будут оценивать исключительно наши граждане".

По его словам, представителей ЕС и Европарламента на выборы в РФ даже в качестве наблюдателей не приглашали.

"В данном случае Европарламент присваивает себе то, что не является его компетенцией. Мы эти оценки принимать во внимание не собираемся. Всё остаётся на той бумаге, на которой эти рекомендации написаны".