Депутат Европарламента от ФРГ выступил против пропаганды однополых браков

Недавно в Европарламенте приняли документ о необходимости признания однополых браков на территории всего Евросоюза. Однако депутат от ФРГ Николаус Фест уверен, что в обществе не нужно пропагандировать такие отношения, особенно среди детей.

По его словам, взрослые не должны повсеместно кричать о том, что "делают в своей спальне". Кроме того, он убеждён: вопросы нетрадиционных браков должны регулироваться внутри отдельных стран, ведь подобные темы находятся вне компетенций Европейского союза. Это нарушает права государств, входящих в организацию, считает эксперт.

"Один из принципов демократии — это то, что люди в своём большинстве решают, что приемлемо для их страны, а что нет", — приводит слова Феста РЕН ТВ.

Депутат Европарламента от ФРГ требует, чтобы проблемы признания однополых отношений решались на уровне отдельных держав на усмотрение их глав и жителей.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что в ближайшее время необходимо защитить всех людей нетрадиционной ориентации от дискриминации, с которой они сталкиваются на работе и в общественных местах.

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