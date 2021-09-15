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ФСБ раскрыла имена Крымских диверсантов

Политика

Федеральная служба безопасности России сообщила, что к диверсии на газопроводе в Крыму причастны спецслужбы Украины через организацию "Меджлис"*.

ФСБ раскрыла имена Крымских диверсантов

"К организации диверсии причастны: Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после неудачной террористической акции в 2016 года, участником которой он являлся, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" — Виктор Зелинский", — сообщили в ФСБ.

В ФСБ также отметили, что диверсию утвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, участник провального террористического мероприятия в 2016 году.

На сегодняшний день расследование уголовного дела по статье: "Диверсия" продолжается, виновным лицам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

*запрещенная в России экстремистская организация

 

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Провал диверсии в Крыму: что это было?
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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