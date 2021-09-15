Песков рассказал о помощи задержанному в Чехии россиянину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием в столице Чешской республики гражданина России.

По словам Дмитрия Пескова, представительство России в Чехии оказывает всю возможную помощь задержанному россиянину Александру Франчетти, сообщает РИА Новости.

"Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь", — сообщил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что пока не видел письмо сестры Франчетти на имя президента России Владимира Путина.

В минувшее воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ по ордеру Украины.

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